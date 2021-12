Natale a Napoli 2021, dal 23 dicembre la rassegna con spettacoli e musica

'Natale a Napoli 2021'. Un calendario di otto spettacoli teatrali e musicali in programma in tre luoghi rappresentativi della cultura in città: il Teatro Mercadante, il Maschio Angioino e il Castel dell'Ovo. Il primo si terrà al Mercadante il 23 alle 19:30 con 'Concerto per una fiaba' di Mariano Bauduin. Alla rassegna il sindaco Gaetano Manfredi.

Si comincia, dunque, con canzone barocca e rap metropolitano, un viaggio in musica e parole nella cultura e nel culto del Pentamerone di Giambattista Basile. La drammaturgia curata da Bauduin parte da un testo inedito di Mario Brancaccio, che ripercorre la vita del Basile con linguaggio barocco, intrecciandola con alcuni dei ‘trattenemienti’ del Cunto, tra cui Gatta Cenerentola e La vecchia scorticata, restituiti al pubblico attraverso le tecniche dell’oralità. «Che il Cunto de li Cunti tragga la sua materia dalle fiabe popolari napoletane è ben risaputo, ma è anche una complessa opera letteraria, connotata da un raffinato e composito linguaggio – scrive Bauduin nelle note di regia -. Abbiamo concepito una drammaturgia che mettese in evidenza cosa si è mosso attorno alla complessa elaborazione del Pentamerone, e abbiamo provato ad immaginare quanto di quei linguaggi, oggi, abbiano trovato nuove formule espressive. Se Giovan Battista Basile fosse nato nella nostra epoca, quali modelli linguistici avrebbero stimolato la sua scrittura?».

I singoli eventi che compongono la rassegna - resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Napoli e la Città Metropolitana - spaziano dalla musica tradizionale alla musica internazionale, passando per un approfondimento sulle contaminazioni; dalle avanguardie teatrali al teatro classico e contemporaneo, fino alla visual art. Nella stretta osservanza di tutti i protocolli di sicurezza, gli spettacoli sono in programma fino al 21 gennaio 2022 e prevedono un ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e obbligo di green-pass. L'elenco dettagliato verrà reso pubblico nei prossimi giorni. «Nella fase delicata che stiamo attraversando, in cui resta necessaria la massima prudenza, per vivere con lo spirito giusto le festività natalizie abbiamo predisposto una serie di eventi dal grande valore culturale in grado di mettere in luce le straordinarie espressioni artistiche della nostra città nei luoghi simbolo della cultura a Napoli», commenta Manfredi.

A completare l’offerta culturale del Natale a Napoli concorrono inoltre il programma Ri-nascita, promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Napoli, e le mostre ospitate negli spazi comunali. Eccole.