Nave Trieste, varo con sorpresa a Castellammare: al posto dell'Inno alla gioia la banda suona l'Eurovisione

Sabato 25 Maggio 2019, 20:55

Qualcuno ha storto il naso, ma il direttore della banda della Marina Militare che questa mattina ha accompagnato il varo della nave Trieste a Castellammare giura che non s'è trattato di un errore. Nel momento esatto del battesimo del mare della futura nave d’assalto della Marina, la banda ha suonato l'inno dell'Europa tra gli applausi di tutti i presenti nel bacino Fincantieri. O meglio, mentre tutti aspettavano l'inno dell'Europa, la banda ha suonato il preludio del Te Deum di Charpentier, la composizione utilizzata da anni come sigla iniziale e finale di tutti i programmi televisivi e radiofonici trasmessi in Eurovisione.E l'inno d'Europa? No, quello no. L'Inno alla gioia di Beethoven è rimasto chiuso nel cassetto, chissà se per una svista o meno. «Ma no, nessuna svista - assicurano dalla Marina Militare - abbiamo semplicemente scelto un tema di ringraziamento riconosciuto da tutti come il Te Deum di Charpentier».Chissà cos'avrà pensato il Capo dello Stato Mattarella, che già qualche settimana fa, sempre a Napoli, fu spettatore attonito di una gaffe musicale al teatro San Carlo, dove l'orchestra suonò per errore l'inno franchista davanti al re di Spagna Felipe VI e all'ex re Juan Carlos.