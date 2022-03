«Nel nome delle donne», riflessione e cultura nel rione Sanità

«È un’esperienza meravigliosa capace di coniugare teatro, amore, musica e arte», dice Pina Conte nel presentare l'iniziativa in programma oggi alle 16 nella struttura che gestisce in via Cagnazzi nel rione Sanità: «Nove donne tutte cresciute nel nostro centro, oggi mamme dei nostri bambini e attive collaboratrici, si alternano in monologhi, letture, poesie e canti». Un incontro, una riflessione.

La manifestazione è chiamata, non a caso, "Nel nome delle donne". «È una storia di cucito, di tessitura paziente e corale di particolari momenti che parte da un quartiere popolare e da una scuola per mamme, “La scuola di Sisina”. La trama si è composta nel tempo, in maniera imprevista, per rabbia e per amore», prosegue Conte, presentando il progetto Oasi del Centro diurno, che tiene insieme sociale, letteratura e musica. «Quindi, un’idea di cultura accessibile e di libertà». Senza trascurare l'attualità. «Il percorso articolato, di testimonianza, è proposto al femminile e intreccia pure linguaggi diversi tra donne napoletane e donne ucraine con un unico filo conduttore: la donna, la maternità, la pace», conclude.