Duran Duran, Nick Rhodes in visita al museo di Capodimonte a Napoli

«Amo questo museo e la sua collezione barocca! Ogni volta che vengo ci resterei delle ore». Nick Rhodes, dei Duran Duran, in visita al Museo e Real Bosco di Capodimonte. Il tastierista, compositore e produttore discografico insieme alla compagna si fa fotografare nella “sala del potere” della mostra “Napoli, Napoli. Di lava, porcellana e musica”. E lo scatto finisce sulla pagina Facebook della Reggia borbonica. Come testimonial d'eccezione, nemmeno per la prima volta.

In occasione dei 40 anni di carriera con la band e della riapertura del bosco dopo il lockdown, il musicista aveva già invitato tutti ad andare a Capodimonte nella diretta web di Red Ronnie “Barone Rosso”, ripresa da The way magazine.

m.p.