Tanzini in viaggio con gli influencer: dietro le quinte su Instagram

L'appuntamento è per il 23 febbraio alle 18.30 per un nuovo appuntamento con gli «Incontri con l’autore» ai Magazzini Fotografici in via San Giovanni in porta a Napoli. Ospite è Nicola Tanzini, 59 anni, in dialogo con la curatrice Benedetta Donato e Piero Sorrentino.

Lui presenta il progetto editoriale «I wanna be an influencer», viaggio fotografico diventato un libro nel 2022, che disegna la nuova geografia dei luoghi attraverso le scelte degli influencer. In particolare, la riflessione dell’autore, si concentra sul turismo al tempo di Instagram: destinazioni già rinomate o completamente ignote diventano mete ambite, «che inducono una massa di aspiranti influencer ad adottare stessi atteggiamenti e comportamenti perché e purché risultino pubblicabili online». Un caleidoscopio di immagini realizzate dietro le quinte.