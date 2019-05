Al Masullo Theti di Nola il premio speciale come miglior giornalino scolastico

Giovedì 30 Maggio 2019, 18:18

Un premio speciale per l'impegno profuso nella realizzazione del giornalino della scuola incentrato sui temi del bullismo e del cyberbullismo. A riceverlo sono stati gli alunni dell'istituto Masullo-Theti di Nola nell'ambito del concorso nazionale indetto dal plesso Don Milani del comune di Manocalzati in provincia di Avellino. Un riconoscimento che premia gli sforzi messi in campo negli ultimi anni dalla dirigente scolastica Anna Maria Silvestro attraverso una programmazione aperta al diaologo e al territorio con una serie di iniziative tese a rafforzare il legame con le tradizioni ma soprattutto con le eccellenze della città di Nola. E non è un caso che da quest'anno il plesso di via Mario De Sena ha messo su una vera e propria redazione giornalistica. Il progetto, che porta il titolo “La scuola In-Forma” è stato curato dalla docente interna Anna Maria Coppola e dall'esperta esterna Autilia Napolitano e questa mattina è stato presentato nell'auditorium della scuola. A raccontare il lavoro svolto in questi mesi sono stati gli stessi ragazzi. Presenti in sala anche gli avvocati Sonia Napolitano, segretario dell'ordine forense di Nola, e Giusy Lanzaro, presidente sezione Aiga di Nola.«Un ottimo risultato ma soprattutto una grande soddisfazione per la scuola - spiega la dirigente scolastica Anna Maria Silvestro - Accanto al riconoscimento di merito gli alunni hanno inoltre raggiunto un altro traguardo, la miglior performance artistica che li ha visti protagonisti di un momento di condivisione sul palco. Sono queste le iniziative che fanno della scuola la principale vetrina di formazione ed educazione. Ed esserci distinti in tutta Italia per i contenuti giornalistici e di attualità non può che renderci orgogliosi del nostro operato».