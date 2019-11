nola, «I dintorni della collezione Vecchione»

La mostra dedicata alla collezione di arte contemporanea Luigi Vecchione, chiusasi lo scorso 3 novembre, si appresta a donare ancora forti emozioni.









Dopo un intenso mese di visite, l’intelligente allestimento - pensato dall’Associazione Meridies e dall’Ufficio per i Beni culturali diocesano per essere accolto nella barocca chiesa dei Santi Apostoli di Nola - farà da sfondo al singolare evento organizzato per il prossimo 10 novembre.









Alle 11 si svolgerà infatti “I dintorni della collezione Vecchione”: un’impedibile occasione per entrare in quel mondo dell’arte contemporanea che tanto affascinò il collezionista nolano Luigi Vecchione, condotti dagli artisti Vittorio Avella, Vincenzo De Simone, Bruno Donzelli e Aulo Pedicini.









Durante la mattinata sarà ancora possibile ammirare le opere della collezione scelte per la mostra: firme internazionali e nazionali - Dalì, Fontana, Crippa, Turcato, Levi, Guttuso, Dangelo, Basaglia, Rotella, Pistoletto, Pozzati - ma anche locali - Gemito, Ciardo, Notte, Colucci, Barisani, Persico, Venditti, De Stefano, Spinosa, Fergola, Di Ruggiero, De Simone, Scolavino, Donzelli, Capasso, Cassese - nonché la sezione dedicata alle sculture che recano la firma “G. Di (o De) Martino”, identificato come il modellatore e decoratore nolano, Gaetano Di Martino, attivo tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. © RIPRODUZIONE RISERVATA