Nola, Pippo Baudo padrino dei Gigli 2019 svela il bozzetto del manifesto ufficiale

Mercoledì 27 Marzo 2019, 13:00

Ha scherzato con il pubblico sulla sua età e anche sulle imminenti elezioni amministrative, ma poi si é seriamente complimentato con la città per il patrimonio culturale che custodisce e soprattutto per la festa dei Gigli che, ha promesso, verrà a vedere a giugno. A Nola per la presentazione del manifesto che promuoverà l'edizione 2019 dell'evento dedicato a San Paolino, Pippo Baudo ha scoperto il bozzetto realizzato da Gabriele Manduca, studente dell'accademia di belle arti di Napoli. «Conoscevo la festa. E mi era nota - ha detto il popolare presentatore - la sua importanza storica. Venendo qui ho però compreso quanto sia sentita nella sua comunità».