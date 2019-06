Non facciamo di tutt'erba un fascio: per capirne di più di cannabis light

Mercoledì 12 Giugno 2019, 15:05

«Non facciamo di tutt'erba un fascio» con questo titolo il Dipartimento di Farmacia dell'Univesità Federico II ha organizzato per il 14 giugno 2019 dalle 9.30 presso l'Aula D del nuovo plesso in via Domenico Montesano 41, un incontro gratuito aperto a tutti per fare più chiarezza tra Cannabis terapeutica, Cannabis light e Cannabis ludica. L'esigenza di una giornata di approfondimento e di chiarimento su questi tre prodotti destinati a usi e rivolti a gruppi di consumatori differenti, trova la sua genesi nell'ultima sentenza a Sezioni unite della Corte di Cassazione risalente a poco più di una settimana. In questa sentenza si proibisce la commercializzazione di prodotti derivati dalla Cannabis sativa quali olio, foglie, infiorescenze e resine sempre che non posseggano capacità ed efficacia drogante.La giornata di studio organizzata dal professor Alberto Ritieni, avrà inizio con i saluti del Rettore dell'Ateneo federiciano Gaetano Manfredi, del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Luigi Califano e del Direttore del Dipartimento di Eccellenza di Farmacia Angela Zampella e vedrà coinvolti docenti del Dipartimento quali Orazio Taglialatela Scafati, Angelo A. Izzo, Giuseppina Mattace Raso che approfondiranno gli aspetti più scientifici, che chiariranno la definizione di «drogante» e il ruolo del Cbd, delle diverse varietà di Cannabis sativa, che tratteranno degli usi terapeutici in patologie emergenti e, infine, daranno spazio all'uso della canapa nel settore nutraceutico-alimentare.Gli aspetti maggiormente collegati alla produzione primaria saranno trattati dal dottor Francesco Procacci dell'Azienda agricola Cereris. È previsto un intervento per comprendere l'evoluzione normativa sulla cannabis attualmente in vigore e, soprattutto, i possibili sviluppi futuri, svolto dall'avvocato Nicomede Di Michele Presidente dell'Associazione Fracta Sativa. A moderare i lavori e la discussione a valle degli stessi sarà il Direttore del «Il Salvagente», Riccardo Quintili, che ha più volte trattato nel suo mensile la Cannabis dal punto di vista giornalistico e mediatico.