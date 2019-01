Normale a Napoli, in campo 289 prof dalla Cina agli Usa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 6 Gennaio 2019, 09:56 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Lei forse non mi crederà: ho appreso della lettera solo due giorni fa, quando è arrivata alla segreteria della Normale». Il direttore Vincenzo Barone forse se l'aspettava per una vicenda - spiega - che ha tutti gli elementi di una fiction televisiva. È una missiva aperta di pieno sostegno al direttore che conta al momento (le firme si aggiungono ora dopo ora) i nomi di ben 289 prestigiosi tra professori, ricercatori di università non solo italiane ma anche straniere e di esponenti della società civile. Dagli Usa alla Cina, dal Giappone all'Uruguay, da Berlino a Londra, dalla Francia a Madrid, dal Sud al Nord dell'Italia: sostegno pieno e amarezza per quanto è accaduto. Già perché nella lettera i prof plaudono alla proposta originaria di istituire a Napoli una Scuola Normale Superiore a statuto speciale. Iniziativa che - scrivono - «ha scatenato aspre e a nostro parere ingiustificate polemiche da parte di amministrazioni locali e di alcuni rappresentanti locali di partiti nazionali, riguardo al rischio di furti culturali e di perdita di unicità caratterizzanti il territorio». «L'iniziativa del Professor Barone - si legge ancora oltre ad essere supportata da un accurato e credibile piano didattico e scientifico, aveva il pregio di portare una proposta concreta per la crescita culturale dell'Italia Meridionale». Nel manifestare - concludono - il nostro apprezzamento per l'iniziativa del professor Vincenzo Barone, gli esprimiamo la nostra convinta solidarietà e chiediamo all'intera comunità scientifica di porre in atto iniziative affinché il progetto della Scuola possa essere ripreso e approvato senza stravolgimenti in quanto, oltre ad essere un rafforzamento della Scuola Normale di Pisa, rappresenta un intervento positivo e qualificante di buona politica per lo sviluppo della ricerca di eccellenza non solo per il Meridione ma per l'intera Nazione».