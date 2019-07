Le nuove professioni dell’arte contemporanea, 500 candidature per la prima Summer School

Martedì 16 Luglio 2019, 18:42

Lo scorso 12 luglio è stato reso pubblico l’elenco dei 20 ammessi alla Summer School “Le nuove professioni dell’arte contemporanea”.Dal 22 al 27 luglio 2019 Camilla Balbi, Paola Beccherle, Alice Colantuoni, Laura Cometa, Stefano D’Alessandro, Cinzia D’Emidio, Virginia De Marco, Francesca De Zotti, Marina Di Simone, Lorenzo Giordano, Dania Hussein, Alice Labor, Ginevra Ludovici, Sara Medici, Fabio Muggia, Ilaria Perrone, Ilaria Rossilli, Yasmin Riyahi, Sabrina Sturba, Antonia Treccagnoli si confronteranno con direttori di musei, responsabili di fondazioni, artisti, esperti e professionisti del settore, in una full immersion di sei giorni (dal lunedì al sabato: 10-20) che offrirà uno spaccato ampio e sfaccettato sulle professionalità richieste oggi in uno dei settori più vivaci dell’industria culturale e creativa in Italia e all’estero: il sistema dell’arte contemporanea.L’intensa esperienza di approfondimento, che si svolgerà al museo Madre attraverso incontri teorici (Francesco De Cristofaro, Università degli Studi di Napoli Federico II; Gianfranco Maraniello, Direttore Mart, Rovereto e Presidente AMACI; Giovanna Melandri, Presidente MAXXI, Roma; Michelangelo Pistoletto, artista; Pierluigi Sacco, Università IULM, Milano; Elisabetta Sgarbi, Direttore editoriale La Nave di Teseo e Direttore de La Milanesiana; Vincenzo Trione, Università IULM, Milano; Francesco Vezzoli, artista; Andrea Viliani, Direttore del Madre, Napoli) e laboratoriali (Margherità Alverà, Direttore editoriale Johan&Levi; Giuseppe Ariano, Direttore Comunicazione e Marketing Scabec; Lara Facco, ufficio stampa; Massimiliano Tonelli, Direttore di Artribune), si propone di costruire una piattaforma metodologica-progettuale, affidata a 20 giovani laureati di formazione eterogenea (Area delle Discipline umanistiche; Area del Progetto; Area delle Scienze economiche, giuridiche, sociali e della comunicazione), finalizzata all’elaborazione del project work Proposta per un Festival delle Arti,format che il Dipartimento di Ricerca e Formazione del Museo Madre intende sviluppare già dal prossimo anno.Aperte al pubblico le specialissime lectures di Michelangelo Pistoletto, Elisabetta Sgarbi e Francesco Vezzoli.Ai 20 giovani laureati verrà rilasciato un attestato di partecipazione, realizzato con un’immagine appositamente creata dal maestro Ernesto Tatafiore.I 20 candidati individuati dalla Commissione della Summer School - composta da Laura Valente (Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee), Gaetano Manfredi (Rettore dell’Università Federico II),Vincenzo Trione (direttore Summer School) - sono stati selezionati su oltre 500 domande pervenute, di cui 433 rispondenti ai requisiti minimi richiesti (laurea quinquennale in Lettere, Archeologia, Scienze Sociali, Architettura, Design, Comunicazione, Economia o discipline affini; età inferiore ai 35 anni). La partecipazione alla Summer School è gratuita.I 20 partecipanti hanno conseguito la laurea magistrale presso le seguenti Istituzioni: Accademia di architettura Mendrisio (Svizzera); Accademia di Belle Arti di Brera; Accademia di Belle Arti di Napoli; Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Bocconi; Elisava Escola Universitària de Barcelona (Spagna); IULM Libera Università di Lingue e Comunicazione di Milano; Università Ca’ Foscari Venezia; Sapienza Università di Roma; Università Cattolica del Sacro Cuore; Università degli Studi di Milano Statale; Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Università Iuav di Venezia; University of Macedonia, (Grecia).