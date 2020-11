Da Manal Ataya a Stefano Boeri, da Doris Salcedo a Paolo Giulierini sino a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Jeffrey Schnapp, Olga Sviblova e Vincenzo Trione. Nominato, con il sostegno del socio fondatore Regione Campania e del Consiglio di amministrazione, il nuovo Comitato scientifico della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee che gestisce il Museo Madre a Napoli. Gli 8 componenti del neo comitato sono: il Direttore generale dell’Autorità dei Musei di Sharjah (i 18 musei del mondo arabo che insieme rappresentano la fiorente scena artistica e culturale della Rete dei Distretti Culturali Globali), Manal Ataya; il Presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri, tra gli architetti milanesi più noti a livello internazionale. Nel 2015, il suo progetto del Bosco verticale, ha vinto il premio per il grattacielo più bello del mondo assegnato dal Council on Tall Buildings dell’Illinois Institute of technology di Chicago; il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli Paolo Giulierini; l’artista colombiana e prima vincitrice del Nomura Art Award, Doris Salcedo tra le più sensibili e energiche interpreti del linguaggio scultoreo contemporaneo. Nel 2007 aveva stupito il pubblico con uno squarcio nel pavimento della Turbine Hall alla Tate Modern di Londra; la mecenate e Presidente dell’omonima Fondazione Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, una delle 100 personalità più influenti del mondo dell’arte secondo la classifica di Art Review ; lo storico del Novecento, docente ed esperto di Digital Humanities, Jeffrey Schnapp, pioniere in vari campi di ricerca transdisciplinare, tra cui il campo emergente della cosiddetta umanistica digitale; la Direttrice del Museo della Arti Multimediali di Mosca Olga Sviblova; il Presidente della Scuola dei beni e delle attività culturali del Mibact, Vincenzo Trione, già Coordinatore del Dipartimento di Ricerca e Formazione del museo Madre. “Sono grata a tutti i nuovi componenti che hanno accettato la sfida di far parte di un comitato scientifico che ambisce a disegnare un nuovo modello di museo destinato ad accogliere le sfide del presente e, ancor più, del futuro. – dichiara Laura Valente, presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – Un comitato scientifico inteso non come osservatorio ma come laboratorio, in cui intelligenze e sensibilità diverse si impegnano concretamente su progetti condivisi, mettendo in campo la propria esperienza”.

