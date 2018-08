Pozzuoli, terme romane: corretto l'errore storico sulla nuova tabella informativa

Giovedì 16 Agosto 2018, 18:18

Dopo la segnalazione sul Mattino.it, si è provveduto alla correzione della datazione delle antiche terme di via Ragnisco a Pozzuoli, riportate nella nuova tabella informativa.L'errore tipografico, che poteva trarre in inganno, riportava in parentesi una specifica storica (II secolo d. C.) dopo aver specificato il periodo di fondazione del complesso risalente all' età repubblicana, inducendo a pensare che la tarda età repubblicana corrispondesse al II secolo d. C., ovvero all' età imperiale.Nei fatti il monumento puteolano, fu realizzato in un arco temporale che, da un nucleo originario databile all'età repubblicana, si protrae fino al II secolo d.C.