Nutrire l'anima e il corpo, la mostra di cinque artisti campani a Nizza

Nutrire l'anima e il corpo, coniugando l'arte del gusto e la magia dei colori. È il senso della mostra organizzata a Nizza, che vede coinvolti cinque artisti campani: la curatrice Pina Romano, che risiede in Francia, con Rodolfo Cubeta, Giuseppe Gorga, Olga Marciano, Rosalia Tortorelli e Lilliana Comes. Direttore artistico Lilliana Comes.

L'esposizione, inaugurata il 27 aprile 2022, unisce cultura e cucina in un unico spazio, il ristorante Carpe Diem. Con un pizzico di orgoglio: napoletani sono anche i titolari del locale, Daniele d'Orta e Giuliano Ciotola, che hanno reso possibile e sostenuto l'iniziativa in programma fino al 9 maggio.