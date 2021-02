Paesaggi a rischio, ecco il Master della Federico II

Un Master sui Paesaggi a rischio nella nuova offerta formativa della Federico II. A fine gennaio la chiusura delle iscrizioni per frequentare i corsi che spazieranno dalla conoscenza dei sistemi ambientali alla loro valorizzazione e messa in sicurezza. Il tutto nell'anno che vede l'Isola di Procida Capitale Italiana della Cultura per il 2022, con il Master sarà possibile immaginare sperimentazioni progettuali in sintonia con i numerosi progetti già messi in campo e che sono stati premiati.

Oltre 30 gli aspiranti corsisti già con ottimi curriculum di sudi e formazione a dimostrazione dell'importanza che riveste l'architettura del paesaggio nella nostra regione.

Il Master avrà l'obiettivo di rimettere in movimento il pensiero della riqualificazione ambientale e paesaggistica di ampie porzioni di territori degradati e abbandonati ricadenti soprattutto nell'area metropolitana di Napoli, ma anche di esempi emblematici di spazi con un alto grado di naturalità e diffusa presenza di oasi naturalistiche di cui la Campania è ancora molto ricca. Le riflessioni e gli approfondimenti disciplinari affronteranno ampi settori della conoscenza scientifica e si integreranno con elevate esperienze professionali nazionali, europee e internazionali in materia di progettazione di parchi e giardini da quelli naturali a quelli urbani senza tralasciare le fondamentali esigenze di spazi verdi pubblici per mitigare le isole di calore urbane o addirittura di contrastare i gravi rischi dei cambiamenti climatici in atto. Un campo di indagine e di trasferimento di esperienze maturate nel corso degli ultimi decenni riguarderà i paesaggi legati ai grandi rischi permanenti, vulcanico, sismico e bradisismico ad esempio, che caratterizzano particolarmente l'area a più elevata densità edilizia e abitativa della Campania cioè Napoli e la sua provincia, oggi Città Metropolitana, che rappresenta anche lo scenario dei più peculiari ambienti di costruzione di Centri Storici, Ville settecentesche come quelle vesuviane o di aree archeologiche che spaziano dai Campi Flegrei fino alla Penisola Sorrentina.

Protagonisti saranno i paesaggi che dalle dorsali appenniniche si aprono alle coste attraverso le ampie pianure che si succedono dal Garigliano, al Volturno, ai Regi Lagni, al Sarno fino al Sele, in un'alternanza di pianure fertili, caldere vulcaniche, valli che si incuneano nelle propaggini degli Appennini e che in alcune parti si protendono nel mare come i Monti Lattari della Penisola Sorrentina.

Un Master che sarà occasione per scoprire altre peculiarità del territorio campano, ma che fornirà soprattutto gli attrezzi del mestiere per progettare nuovi paesaggi o restaurare quelli in via di dissoluzione.

Sabato 6 marzo a partire dalle 9 si svolgerà la presentazione a cura del professore Pasquale Miano, ordinario di Progettazione Architettonica, vicedirettore del dipartimento di architettura e coordinatore del Master con il direttore del dipartimento di architettura Michelangelo Russo, ordinario di Urbanistica.

