Palazzo Reale, al via la campagna promozionale per il 2021

L’emergenza Covid-19 non ferma le attività del Palazzo Reale di Napoli. Parte domani, sabato 19 dicembre 2020, la campagna promozionale per l’acquisto di un biglietto speciale rivolto alle famiglie e valido per tutto l’anno 2021.

Il nuovo biglietto, al prezzo speciale di 8 euro, prevede un ingresso per due adulti con figli minori e altre agevolazioni: dagli sconti per l’utilizzo dei servizi di audioguida, visite e laboratori didattici alla possibilità di partecipare a una visita guidata con il direttore del Palazzo Reale, Mario Epifani.

Il biglietto speciale è acquistabile on line sul sito: www.coopculture.it da domani 19 dicembre al 31 gennaio 2021.

