Il simbolo fa pensare a una porta, ma anche a un trono. Poi ha qualcosa dell’onda, nel passaggio tra la «N» e la «R», e al centro un arco, molto identitario: è il nuovo logo di Palazzo Reale, selezionato tramite un bando a cui hanno partecipato 218 studi di grafica. Trionfa quello guidato dalla romana Francesca Pavese, per un team tutto campano, composto dagli ischitani Vito Della Speranza e Francesca Cuomo e dal napoletano Ciro Esposito. Il marchio è stato presentato ieri nel corso nella serata inaugurale del primo «European design festival».

In un piccolo tratto un’intera identità visiva: «Ci siamo ispirati alla geometria della piazza del Plebiscito, sinuosa, e alla struttura squadrata del palazzo. È proprio lì, nell’unione di questi elementi, che nasce il segno distintivo: le linee si estendono, si intrecciano, in un abbraccio che evoca non solo la storia, ma anche il futuro», spiega la Pavese. «La simmetria delle due parti del marchio, sfalsate sull’asse orizzontale, dona profondità e dinamismo. Il pittogramma richiama la “R” di Reale, la “N” di Napoli. Il marchio racconta una struttura che si staglia sul mare, come un faro di cultura e arte».

Ma il logo vuole suggerire anche altro: la nuova centralità di Palazzo Reale all’interno della scena culturale e artistica cittadina e oltre, in una Napoli affollata di visitatori: «Ci è piaciuto il logo perché rimanda a un abbraccio, quello tra Palazzo Reale e la piazza, tra la reggia e l’intera città. Il simbolo invita a scoprire la grandezza e la bellezza di un luogo chiave la cui storia s’intreccia con quella d’Italia e d’Europa. Il nuovo marchio è una promessa di rinascita», dice Mario Epifani, direttore del sito: «Il progetto di ricostruzione dell’identità è stato il nostro primo obiettivo fin dall’avvio del museo autonomo, nel 2020. Ci siamo presi tempo perché, intanto, quell’identità dovevamo ridefinirla; poi volevamo rendere il bando trasparente e aperto a più idee possibili per avere la scelta maggiore. Direi che oggi il sito ha ciò che ci auguravamo: è un museo ma non solo, è uno spazio aperto al pubblico, è parte di una cittadella insieme al teatro San Carlo e la Biblioteca nazionale, e ancora una residenza, una casa, ancorchè abitata un tempo da regnanti: sentivamo l’interesse di dare la massima evidenza ai tesori che il palazzo accoglie, ma anche favorire ogni possibile connessione con le altre residenze reali, italiane ed europee».

Ai vincitori è stato assegnato un premio di 15.000 euro. La graduatoria finale vede al secondo posto lo Studio Fm (Milano), al terzo Miguel Palmeiro Designer (Portogallo), quarta Giuditta Valentina Gentile (Firenze) e quinto Stefano Tonti (Rimini) che ricevono, a titolo di rimborso spese, un premio di 1000 euro; i loro progetti saranno esposti in mostra all’interno di Palazzo Reale. Invece il logo vincitore sarà declinato in maniera varia, aggiunge Epifani: «Si presta bene al merchandising e alla segnaletica. Ora che l’abbiamo rifatta e che stiamo per lanciare il bookshop ci è sembrato il momento giusto per una identità visiva diversa. Anche il sito avrà una revisione in base al logo, insieme alla biglietteria e ai totem. Tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025 tutto si presenterà con la nuova veste».