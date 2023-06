Mentre passa in rassegna le lacune che funestano il palazzo dei sovrani, prende forma la contabilità di un'emergenza. «Architetti? Uno su tre. Restauratori? Uno su due (per ora). Storici dell'arte? Nessuno».

Mario Epifani, già direttore di Palazzo Chiablese, sede della Soprintendenza torinese, e curatore per il Museo e Real Bosco di Capodimonte, dirige dal settembre 2020 il Palazzo Reale di Napoli. È lui a snocciolare uno via l'altro i numeri di una desistenza che impone ogni giorno una nuova resistenza. E, interpellato, sui deficit di organico, risponde: «Il numero di dipendenti cambia a seconda dei nuovi innesti e dei pensionamenti. Al momento abbiamo poco più di 50 ministeriali sugli oltre 90 previsti dalla pianta organica tra vigilanza e settore amministrativo, senza contare quelli che a breve lasceranno».

A cosa si deve questa penuria di forze?

«Noi siamo arrivati per ultimi e siamo i più svantaggiati: Palazzo Reale è autonomo da neanche tre anni. Ma la situazione, a dire il vero, è difficile in generale».

Vigilanti a parte, quali sono le figure che mancano?

«Su 3 architetti previsti ne ho soltanto uno che sta soccombendo tra i vari cantieri aperti, dei 2 storici dell'arte non ce n'è neanche uno, c'è un solo restauratore rispetto ai 2 assegnati e andrà via tra poco. E il primo informatico è arrivato a quasi tre anni dal riconoscimento come museo autonomo. Inoltre, in alcuni settori come quello della vigilanza l'età media è alta».

Come rimediate?

«Per gli amministrativi ci rivolgiamo a supporti esterni: abbiamo una ventina di unità che ci aiutano a tenere aperto il museo. Finora le nuove assunzioni non sono bastate a coprire la carenza di organico e per assicurare il pieno funzionamento del museo, aumentare l'offerta o garantire aperture straordinarie ricorriamo spesso a risorse nostre, cosa che possiamo fare grazie all'autonomia. Ma le collaborazioni esterne, che pure ci consentono di supplire ad alcune mancanze, non sono la stessa cosa: sono lavoratori con contratti a tempo rinnovabili, non possono assumere alcune responsabilità che un dipendente potrebbe prendere in carico. E poi c'è un tema di competenze specifiche: i profili sono generici, spesso le selezioni non sono tarate su bisogni specifici, si finisce per imparare sul campo. È il limite dei concorsi pubblici. D'altra parte, il vantaggio di un reclutamento gestito a livello ministeriale è che quelle posizioni non pesano economicamente sul singolo museo».

Intanto, però, continuate ad aprire spazi: tra poco toccherà al Museo Caruso.

«Sì, sarà inaugurato il 20 luglio nella Sala dorica con accesso dal Cortile delle carrozze e avremo un altro problema: per tenerlo aperto regolarmente servono 4 unità, 2 per ciascun turno: una all'inizio e una alla fine del percorso. Vedremo: in tutto l'appartamento di Enrichetta, al piano nobile, abbiamo contenuto il fabbisogno dei custodi con la videosorveglianza, ma quando il personale non basta, siamo costretti a chiudere degli spazi, come capita con la Cappella Reale».