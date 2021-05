Palazzo San Carlo, serata in onore dell'ambasciatore di Francia

Full immersion nel fascino di Palazzo San Carlo a Santa Maria Capua Vetere per l'ambasciatore di Francia Christian Masset che ha visitato la dimora storica e casa museo dedicata al Massimo napoletano. A fare gli onori di casa il proprietario della storica residenza, Gennaro Stroppolatini, mecenate della cultura e delle arti, animatore culturale e presidente dell'associazione "Gli amici di Palazzo San Carlo".

Un'atmosfera tutta ottocentesca a lume di candela con pregiati servizi d'epoca a cura di Elio Guerra - che ha curato minuziosamente il restauro e gli arredi di Palazzo San Carlo - ha fatto da cornice all'incontro nel corso del quale a Masset è stata conferita la carica di vicepresidente onorario dell'associazione. In ricordo di questo evento Stroppolatini ha poi consegnato all'alto diplomatico una pregiata e rara litografia del 1740 raffigurante Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia in Italia. La serata è stata impreziosita da un concerto della violinista Floriana Knowles la quale in onore dell'ospite ha eseguito alcuni brani di compositori francesi. «Un evento importante - ha detto Stroppolatini - che nel segno della cultura rinsalda secoli di profonda amicizia tra Italia e Francia».