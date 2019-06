La promessa di Papa Francesco: «Napoli è bellissima, presto tornerò da voi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 22 Giugno 2019, 07:30

Anticipa il rientro ma promette che «ci rivedremo presto», Papa Francesco, a Napoli per chiudere il convegno organizzato dalla sezione San Luigi della facoltà teologica dell'Italia meridionale. Arriva puntuale, come è nel suo stile, a bordo di un'auto di piccola cilindrata - anche questo è nel suo stile - ben lontana dal macchinone di rappresentanza che ci si sarebbe potuti aspettare. All'ingresso della facoltà tirata a lucido, dove sono ancora in corso i lavori di una imponente ristrutturazione, lo aspetta il cardinale Crescenzio Sepe con il decano Pino Di Luccio, motore dell'evento, al quale è affidata anche l'introduzione ai lavori della seconda e ultima giornata del convegno, quella delle «proposte», dei fatti che superano le parole, della concretezza che segue l'analisi. «In questi mesi passati - dice Di Luccio rivolgendosi al Pontefice - mi hanno chiesto come l'ho convinta a tornare e a partecipare a questo convegno. Penso che sia un dono speciale dello Spirito Santo».