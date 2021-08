Gaiola, il parco sommerso festeggia 19 anni: ospiti i bambini a rischio

Oggi, sabato 7 agosto 2021, il parco sommerso di Gaiola festeggia i 19 anni dalla sua istituzione dando il via al progetto GaiolAnch'Io. Un progetto di inclusione sociale in collaborazione con l'assessorato alle Pari opportunità del Comune di Napoli.

Ogni settimana di agosto e settembre il parco ospiterà 20 bambini tra i 9 e i 12 anni provenienti da case famiglia e cooperative sociali cittadine impegnate in attività di affiancamento dei minori a rischio e con disagio sociale, accompagnandoli con i propri esperti alla riscoperta del mare, attraverso attività di seawatching, laboratori didattici e iniziative ludico-ricreative. Un impegno portato avanti sin dall'inizio, accogliendo i bambini di don Luigi Merola per poi continuare con i ragazzi di Mario e Chiara a Marechiaro, e che oggi si rinsalda ulteriormente.

Coinvolge Casa Fiorinda per donne maltrattate e l’associazione La Livella, che invece realizza percorsi di integrazione per le persone svantaggiate che vivono nei contesti più difficili e vulnerabili a Napoli e in Campania. «Non c'è modo migliore per festeggiare i diciannove anni del Parco», afferma il direttore Maurizio Simeone.