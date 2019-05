Napoli, parte il restauro del Teatro San Carlo: i lavori termineranno a ottobre

Giovedì 30 Maggio 2019, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 17:30

Entro l'inizio della nuova stagione lirica il Teatro San Carlo avrà una nuova luce. Sono stati ufficialmente consegnati i lavori alla ditta che entro ottobre dovrà terminare il restauro delle facciate del Massimo napoletano da mesi ingabbiate nella rete che ne contiene crolli e rischi per chi passeggia davanti al teatro. L'intervento di restauro sarà di tipo rigorosamente conservativo, sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. I lavori saranno eseguiti da manodopera specializzata nella conservazione dei beni architettonici, con l'utilizzo di materiali specifici, per la salvaguardia dell'autenticità storicamente determinata in tutte le sue stratificazioni.Il progetto, curato dallo stesso Provveditorato con la collaborazione della Soprintendenza e del Comune di Napoli, entra così nella fase finale che porterà a far risplendere i bellissimi prospetti neoclassici dell'architetto Antonio Niccolini. La durata dei lavori prevista per l'appalto è di 156 giorni, per un finanziamento di 800.000 euro cui si farà fronte con il finanziamento previsto dai Fondi Sviluppo e Coesione e riguardano le facciate su via San Carlo, compreso il porticato di ingresso. «È una giornata davvero da godersi - ha detto Luigi de Magistris, sindaco di Napoli - Quante volte abbiamo attraversato questo luogo, alzato lo sguardo verso il teatro e vederlo ingabbiato dalla rete col rischio di caduta di cornicioni. Ma oggi iniziano i lavori che dureranno anche poco. Un'altra bellissima notizia se consideriamo che stanno finendo i lavori a Palazzo Reale, l'Ipogeo ce lo consegnano quest'estate, i lavori nella Galleria Umberto procedono bene. Ci troviamo di fronte alla riqualificazione di uno dei punti centrali della città e del teatro più antico d'Europa. Qualora dovessero servire fondi interverrà il Comune: abbiamo previsto nel piano strategico della città metropolitana risorse aggiuntive per beni strategici, ma non sarà necessario».Alla conferenza stampa indetta dal Provveditore per le Opere Pubbliche Giuseppe D'Addato che sugella l'inizio ufficiale dei lavori hanno preso parte, oltre al soprintendente Luciano Garella anche il direttore artistico del Teatro San Carlo Paolo Pinamonti. Presenti anche i rappresentanti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di Roma G.e.r. srl di Mariagabriella Monte. «L'intervento è di rilevanza notevole - ha detto D'Addato - ed è stato volto in primis alla sicurezza per la pubblica incolumità, oltre alla restituzione del grande valore storico, artistico e monumentale dell'edificio Patrimonio dell'Unesco. I lavori consistono nel delicato restauro conservativo del prospetto in stile neoclassico. Con l'occasione sarà rimossa la rete di protezione resa necassaria dai numerosi distacchi d'intonaco».