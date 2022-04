Pasqua a Napoli, intervista a Paolo Giulierini: «Napoli è già ripartita, miglioriamo i servizi»

Con il ritorno del turismo nazionale e internazionale in città tornano a essere protagonisti musei, centri di cultura, monumenti: «Era dal 2019 che non vedevamo tante persone» dice Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli che insieme a quello di Capodimonte è il luogo più accorsato in questo nuovo boom di visitatori dopo due anni di restrizioni. «Io comunque lo considero un anno di studio, per prepararsi bene al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati