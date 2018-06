A Peppino di Capri la medaglia della città di Napoli

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha consegnato a Peppino Di Capri, la medaglia della città in segno di «profonda gratitudine, infinito affetto e ammirazione per la sua splendida e ineguagliabile carriera professionale di autore e interprete, tradizionale e innovativo dell'autentico e nobile patrimonio musicale della nostra città».



La cerimonia si è svolta nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo alla presenza, tra gli altri, dell'assessore alla Cultura, Nino Daniele. Un riconoscimento con cui l'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio ai 60 anni di carriera dell'artista. Nelle motivazioni incise sulla targa consegnata al maestro, si evidenzia come attraverso la musica Di Capri «ha tenuto alta, con la sua immensa e riconosciuta arte, l'immagine di Napoli nel mondo intero».

«La musica del maestro Di Capri - ha detto il sindaco de Magistris - non si può racchiudere nei confini di Napoli o dell'Italia, la sua musica ha travalicato i confini ed ha attraversato generazioni. Con la consegna della medaglia della città conferiamo un riconoscimento formale che resterà nella storia di Napoli, città che fa della musica e della cultura il proprio filo conduttore». Emozionato e sorridente, Di Capri ha ricevuto la medaglia e la targa. «Nel corso della mia carriera - ha affermato il maestro - ho ricevuto diverse chiavi di città, ma mi mancava il riconoscimento dalla città per me più importante: Napoli. È per me un piacere e un onore ricevere questo riconoscimento dopo tanto tempo e dopo aver scelto di restare qui per tutta la mia vita. Forse - ha aggiunto - era un pò un atto dovuto e mi ha fatto immenso piacere sapere che era arrivato questo momento». Nel corso della cerimonia, l'assessore Daniele ha parlato di Di Capri come di «un patrimonio italiano che ci ha regalato splendide e raffinate interpretazioni e grandi successi».

