Madre, via al ticket femminile: dal Beaubourg di Parigi arriva Kathryn Weir

Si profila un ticket al femminile alla guida del Madre, il museo di arte contemporanea che già a luglio scorso ha avviato una selezione per individuare il nuovo direttore artistico. Una donna potrebbe assumere quest'incarico e affiancare Laura Valente, presidente della Fondazione Donnaregina.



Lei è Kathryn Weir, curatrice di origini australiane che ha lavorato alla Galleria nazionale di Canberra, nella produzione di film ad Amsterdam, per approdare poi al Beaubourg di Parigi in qualità di direttore del dipartimento impegnata a sviluppare progetti e piattaforme culturali per il centro Georges Pompidou. Data per favorita nella rosa di nomi, l'esperta ha un profilo internazionale e sarebbe a un passo dalla nomina, dopo aver fornito un supplemento di documentazione. Potrebbe, dunque, subentrare ad Andrea Viliani, il direttore in carica dal 2013, giunto a scadenza di mandato, con solidi risultati: ha portato il museo a dotarsi di una sua vera collezione, sempre più legata al territorio e apprezzata da napoletani e appassionati di arte contemporanea di tutta Italia ma pure stranieri che seguono mostre e iniziative anche tramite Facebook, Instagram e gli altri canali social. Viliani è stato eletto, tra l'altro, nel 2017 miglior direttore di museo dalla rivista Artribune. Non a caso, l'uscente è stato coinvolto nella scelta del suo successore, come componente della commissione esaminatrice.



A luglio scorso la Fondazione Donnaregina aveva pubblicato sul suo sito l'avviso per affidare l'incarico. E, in particolare, «il compito di predisporre, in maniera autonoma ma nel limite del budget economico-finanziario determinato dal consiglio d'amministrazione, i progetti e i programmi culturali». Agli aspiranti direttori artistici sono state richieste proposte per il prossimo triennio (il mandato è rinnovabile per altri tre) con l'obiettivo di implementare la collezione del museo, organizzare mostre ed eventi, sviluppare programmi integrati accessibili con le nuove tecnologie, fare rete con altre istituzioni culturali italiane e straniere, come già avviene ad esempio con il museo di Capodimonte. E il 20 settembre, data di scadenza del bando, è così iniziato l'esame dei curriculum, un'operazione che potrebbe concludersi a strettissimo giro.



Sembra sfumata, invece, l'ipotesi di ampliare il museo con l'acquisizione di un palazzo vicino, di 4500 metri quadrati: un'ex scuola, poi rifugio di sfollati, abbandonata da tempo. E questo, non per volontà della Regione, ma per l'indisponibilità dei proprietari a vendere l'edificio che fa gola anche ai privati alla ricerca di strutture da trasformare in hotel e B&B, richiestissimi nel centro storico. © RIPRODUZIONE RISERVATA