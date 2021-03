Red Zone, la street art di Petrucci tra Pompei e Marte

Spunta a sorpresa Red Zone la nuova opera di street art di Nello Petrucci nella centralissima via Plinio, a Pompei.

Sembrerebbe quasi una provocazione, vista la posizione, a pochi passi dall'ingresso del Parco Archeologico dove ammirare le rovine della Roma antica, ma la zona rossa di Petrucci è qualcosa in più. Non è la prima volta che l'artista si inserisce nel decoro urbano con messaggi particolarmente attuali e che invitano alla riflessione.

Red Zone è infatti un esplicito richiamo alla missione Mars 2020 sviluppata dalla Nasa per esplorare il Pianeta Rosso attraverso Perseverance, il robot dalle dimensioni di un’automobile, ammartato lo scorso 18 febbraio.

Petrucci inserisce alcune figure di iconici affreschi pompeiani nel contesto marziano mettendole in comunicazione con il rover in viaggio su Marte.

L'opera di grandi dimensioni, 4 metri x 250cm di carta e halftone, rappresenta dunque una forma di relazione tra epoche tanto distanti che riescono, ciononostante, a comunicare tra loro.

Il fatto che la collocazione in strada sia coincisa con un momento storico caratterizzato per la Campania dalla zona rossa, non è casuale.

In un periodo di stop forzato per l'intero settore artistico-culturale, lo street artist pompeiano non smette di produrre e analizzare il presente. Così quel rosso che oggi ci fa subito pensare a divieti e restrizioni, è in realtà il rosso di Marte e prima ancora il rosso pompeiano. E chissà se dalle "ceneri" di Marte non verranno fuori dei segni di vita.



