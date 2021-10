Pomigliano, il liceo Serao per il Sommo Poeta: «Giustizia mosse il mio alto fattore: Lectura Dantis sotto le stelle»

La riappropriazione degli spazi e della socialità sottratta agli studenti a causa dell’emergenza Covid è l'obiettivo che comprende tutte le iniziative - una serie di attività pomeridiane creative e multidisciplinari per rivivere a pieno la scuola - messe in campo dal progetto Re-Start Serao che oggi si apre alla città con l'evento «Giustizia mosse il mio alto fattore: Lectura Dantis sotto le stelle”», «un momento per offrire il contributo della nostra scuola al settecentenario dantesco con produzioni e interventi delle studentesse e degli studenti e di ospiti dal mondo dell’Università, dell’associazionismo e della cultura, amici del nostro Istituto, su alcuni dei grandi temi universali e attuali che il capolavoro della Divina Commedia veicola e promuove anche nel nostro tessuto sociale e culturale», spiega la dirigente scolastica Luisa Patrizia Milo.

«L'evento organizzato dal liceo Serao è sicuramente uno dei più rappresentativi nell'ambito delle celebrazioni dantesche del 2021 a Pomigliano. L'originalità del progetto è dimostrata dalla presenza di ospiti con competenze diverse, che parlano di temi eterogenei, uniti dall'unico fil rouge rappresentato dai versi danteschi. La nostra amministrazione è ben lieta di patrocinare la manifestazione che rinsalda il legame con le scuole e che dimostra, ancora una volta, la grande sensibilità di Pomigliano sui temi più attuali della cultura nazionale», dice il sindaco Gianluca Del Mastro.

L'appuntamento è per domani (venerdì 8 ottobre) alle 19 nel Teatro Gloria di Pomigliano.