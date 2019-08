Andrea, 12 anni baby spazzino negli Scavi di Pompei: «Troppe cicche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 20 Agosto 2019, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche l'antica Pompei, da ieri, ha la sua Greta: in realtà è un maschio, Andrea, non è svedese ma di nazionalità francese ed ha appena 12 anni, anche se ne dimostra di più. Ma dimostra la stessa determinazione nel perseguire i valori dell'ecologia e del senso civico della svedesina terribile. In visita al Parco archeologico più famoso del mondo con la sua famiglia, ha notato una presenza «estranea» e molto fastidiosa: tante, troppe cicche di sigaretta disseminate sui lastroni della città riemersa dalle ceneri dell'eruzione. Sigarette, una «invenzione» che nel primo secolo dopo Cristo era del tutto sconosciuta.