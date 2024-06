Come un inesauribile galeone emerso dalle acque, l'area archeologica di Pompei, unica al mondo, non smette di regalare tesori e di incantare chi si avventura nei suoi segreti. L'ultima scoperta lascia a bocca aperta esperti e appassionati e si candida, fin da adesso, a diventare un pezzo pregiato delle collezioni mondiali sull'antichità: gli attrezzi da lavoro degli schiavi carpentieri della villa suburbana di Civita Giuliana.

Qui, a 600 metri dalle mura dell'antica Pompei, negli anni scorsi sono state già portati alla luce vari ambienti, tra cui le stanze che nella dimora erano assegnate agli schiavi, consentendo la ricostruzione, con i calchi di gesso, sia di mobili e tessuti sia della forma originaria dei corpi di alcune vittime dell'eruzione. In queste ore, invece, una nuova scoperta amplia il catalogo delle meraviglie e rilancia la storia infinita di questa miniera di bellezza. Non solo i mobili ma anche alcuni oggetti, unici nel loro genere, recuperati e ricostruiti con una cura certosina: una sega con lama in ferro e i resti di una lunga corda intrecciata, che serviva probabilmente per mantenere la tensione dell'attrezzo e consentirgli il movimento necessario alla sua azione.

Uno strumento di lavoro utilizzato da schiavi che erano carpentieri, muratori e artigiani. Una testimonianza straordinaria l'ennesima - che consente di scrivere una nuova pagina di storia su usi, abitudini e vita di circa duemila anni fa in quella vera culla della civiltà che era Pompei, poi seppellita dalle nubi piroclastiche e da sette metri di cenere dell'eruzione del Vesuvio, che ha ucciso e al tempo stesso conservato, riportando fin qui, oggi, pezzo dopo pezzo, la luce della sua storia, il seme della nostra stessa cultura, i mille gioielli di questo forziere che è uno dei siti archeologici più amati al mondo.

Il patto con la procura

Dal 2017, la lussuosa villa di Civita Giuliana è oggetto di una collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Lì, infatti, è stata svolta, con i Carabinieri, una intensa azione di repressione di un'attività di scavi clandestini con i ladri che recuperavano i reperti e li rivendevano al mercato nero. Dal contrasto al saccheggio, utilizzando in parte gli stessi cunicoli dei tombaroli per poi procedere per scavi stratigrafi: un segmento del progetto Grande Pompei piano strategico con Governo, Regione, Provincia e 9 comuni dell'area vesuviana - che ha portato a una operazione unica di ricerca, restauro e conservazione. Così nelle stanze di quella villa si è ricostruita una vera biografia collettiva dell'epoca. Persone, classi sociali, ruoli, ambienti, mobili, luoghi, riti. Ora, soprattutto dopo l'ultimo, eccezionale, ritrovamento degli attrezzi da lavoro, si punta a una nuova campagna di scavi e valorizzazioni. Altre gemme possono spuntare. Ci crede la direzione del Parco Archeologico, che vuole lanciare una nuova sfida agli attori istituzionali, nazionali e locali, per mettere insieme più soggetti e ripartire verso nuovi impegni; sfida già raccolta dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. «Pompei non smette di stupire dice a proposito del «Sacrario Blu» - è uno scrigno di tesori in parte ancora inesplorato. È per questo motivo che abbiamo finanziato i nuovi scavi e stiamo lavorando per mantenere elevata la qualità del Parco archeologico». Sangiuliano, accompagnato dal direttore Gabriel Zuchtriegel e dai funzionari del Parco, si è recato ieri a Pompei per una visita ai nuovi cantieri, visitando l'insula dei Casti amanti, di recente aperta al pubblico, e la Regio IX, da cui proviene l'ambiente scavato nell'area centrale della città antica, dipinto in blu e interpretabile come un Sacrarium.

Uno scavo antico

La Villa di Civita Giuliana era parte del grande suburbio di Pompei. Nei dintorni dell'antica città sepolta, infatti, sorgevano diversi complessi abitativi, un po' sparsi lungo il territorio, che era vasto e discretamente abitato (quasi 20mila persone, tanti per l'epoca); case quasi sempre legate alle attività agricole e produttive: vere e proprie fattorie intervallate da ville nobiliari che andavano a collocarsi nei punti più panoramici sul golfo e con condizioni climatiche ottimali al punto da diventare il buen retiro di ricchi romani. Una di queste, quella di Civita Giuliana, venne alla luce grazie a una prima, rudimentale, campagna di scavi condotta nel 1907 privatamente, con fondi propri, da un marchese, Giovanni Imperiali, che ottenne una concessione dal Governo e ne trasse materiali numerosi su cui, però, solo nel 1994 fu pubblicata un volume dettagliato. Durante lo scavo di Imperiali, emersero 15 ambienti di due settori della villa: stanze, pitture, oggetti. Dopo due anni di lavori, tutto si fermò e la zona rimane piuttosto indifesa. Sono nel 1955, la Soprintendenza tornò a compiere alcuni saggi, mentre negli anni successivi, l'intero complesso è stato sistematicamente depredato dai tombaroli, che hanno fatto numerosi e complessi lavori sotterranei, tracciando cunicoli e aprendo brecce nei muri antichi. Molti i danni provocati e tanti gli oggetti scomparsi. Da qui nacque l'esigenza di fermare il saccheggio e approntare una strategia, che ha portato alla nuova fase.

Gli ambienti ritrovati

Gli interventi condotti negli ultimi anni hanno consentito la ricostruzione dell'intera mappa della villa: un giardino colonnato con vista sul golfo, una terrazza, tre stanze da letto decorate, una sala da banchetto, un portico e perfino una stalla. Qui la particolarità è stata quella di riuscire a ricavare la sagoma di due cavalli. Agendo sulle orme nella polvere con il sistema dei calchi in gesso, si è ricavato il profilo degli animali. Uno integro, con lo scheletro e perfino il mordo e le briglie in ferro e, tra le orecchie, decorazioni in bronzo. Il secondo cavallo, più piccolo, è stato recuperato solo in parte. Con i calchi, si sono ricostruite anche le sagome di due persone. L'anno scorso, poi, sono emerse le stanze degli schiavi. La prima, battezzata C, poi una nuova stanza chiamata A, e tutto un corredo: un carro cerimoniale (portato di recente in mostra a Roma, alle Terme di Diocleziano), mobili, tessuto, e ancora corpi. Con la tecnica dei calchi, con cui si si colmano i vuoti lasciati sugli strati di cenere, emerge come in un negativo fotografico, l'immagine della vita di millenni fa. Le stanze degli schiavi, in particolare, hanno rappresentato una scoperta unica: si è potuto ricostruire dai mobili e dagli spazi, anche la geometria sociale, i ruoli, le funzioni. Nelle due stanze sono emersi letti senza materassi e altri di fattura più pregiata, con spalliere con intarsi e lavorazioni di lusso; poi armadi, anfore, panchine e vasi. Addirittura la presenza di tre roditori: due in un'anfora e uno in una brocca, ripari disperati e vani all'arrivo della nube piroclastica. Dagli oggetti, infine, si è capito anche il ruolo degli schiavi che vivevano in quelle stanze. Non generici, diciamo così, ma specializzati: muratori, carpentieri, che sembravano avere un ruolo diverso da quello di altri schiavi. Non avevano ceppi, grate, catene ma erano legati, comunque, dal vincolo di schiavitù. Schiavi meno schiavi ma comunque schiavi.

L'ultima scoperta

Gli oggetti portati alla luce nell'ultimo, importante, ritrovamento consegnano nuove informazioni e avvalorano questa tesi. La, il cordame che la attivava e la teneva tesa, delineano un nuovo pezzo di vita di questa comunità sepolta all'improvviso dalle ceneri. Schiavi con una specializzazione, con un rango superiore. Con una disparità di trattamento interna alla stessa classe sociale. Ad alcuni di loro veniva data l'opportunità di formarsi una famiglia, di tenerla con loro nelle stanze assegnate. Un trattamento differenziato che serviva, probabilmente, a utilizzare le loro competenze e le loro abilità. Scoperte che ampliano la conoscenza, che arricchiscono l'archivio prezioso e che potrebbero essere solo l'inizio di nuovi lavori ancora da eseguire, e che la direzione del Parco Archeologico vuole con forza, nella convinzione che quei luoghi possano consegnare ancora testimonianze importanti, e che la straordinaria collezione di bellezza e meraviglia che è Pompei possa diventare ancora più ricca, ancora più attrattiva, ancora più preziosa.