Pompei, riapre la Casa dei Vettii chiusa dal 7 agosto 2019

La casa dei Vettii chiusa dal 7 agosto 2019, per il restauro degli affreschi e il consolidamento della struttura, da novembre riaprirà al pubblico di Pompei. Lo annuncia il direttore generale dei musei di Stato Massimo Osanna: «Non c'è ancora una data, ma sarà entro novembre. E sarà un evento storico considerata la lunghissima chiusura e l'importanza assoluta della casa. I restauri restituiscono lo splendore di pitture e arredi». Su Instagram, il suo social preferito, poi aggiunge: «Riemergono dettagli mai visti».

Priapo a guardia della casa più amata dai visitatori, con le sue virtù al vento, ritornerà protagonista dei selfie ammiccanti di turiste sbarazzine. La domus vietata ai minori per gli affreschi erotici aveva riaperto in parte, rendendo fruibile solo la pinacoteca degli ex schiavi con i raffinati affreschi del triclinio di scene mitologiche il 23 dicembre 2016, dopo 12 anni di chiusura, per poi essere nuovamente chiusa dopo 3 anni per ulteriori restauri.

Gli affreschi più belli furono dipinti negli ambienti poco illuminati dal sole affinché la luce non ne rovinasse i colori. Le scene più celebrate rappresentano Arianna abbandonata da Teseo sull'isola di Nasso; Dedalo che dona a Pasifae la vacca di legno, dal quale nascerà Minotauro; Mercurio, inviato da Zeus, che lega Issione su una ruota di fuoco che gira senza sosta nel cielo, per punirlo di aver concupito Giunone. La casa dei Vettii e il lupanare sono gli ambienti più visitati dai turisti a Pompei, citta perduta, città del sesso.