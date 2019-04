Giovedì 11 Aprile 2019, 17:36

Massimo Osanna ancora in lizza per la direzione del Parco Archeologico di Pompei, Fabrizio Magani, dirigente di lungo corso del ministero tra i nomi in lizza per le Gallerie dell'Accademia di Venezia. Pubblicate sul sito del Mibac, sono state rese note le terne dei nomi in corsa per i tre grandi poli culturali autonomi. In particolare per le Gallerie dell'Accademia di Venezia sono stati individuati Stefano L'Occaso, Fabrizio Magani e Giulio Manieri Elia; per la Reggia di Caserta Mario Epifani, Tiziana Maffei e Francesco Palumbo; per il Parco Archeologico di Pompei Maria Grazia Filetici, Maria Paola Guidobaldi, Massimo Osanna. La scelta ora spetta al ministro Alberto Bonisoli.