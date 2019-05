Pompei, live la Supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario

Mercoledì 8 Maggio 2019, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2019 10:01

La Supplica è social: dalle 10 la diretta Facebook per recitare l'ora del mondo. Il desiderio è che tutti possano sentirsi, almeno spiritualmente, a Pompei per recitare, insieme ai fedeli accorsi in piazza Bartolo Longo, la Supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. Per questo il Santuario ha predisposto, sulla pagina Facebook Pontificio Santuario di Pompei, la diretta dell'evento, a partire dalle 10. Grazie alle moderne tecnologie, davvero tutto il mondo sarà a Pompei.