Pompei «regina» a Londra. Al British Museum è sold out la mostra dedicata a Nerone, aperta fino al 24 ottobre. Gli affreschi più apprezzati e fotografati provengono dalle pareti delle domus di Pompei ed Ercolano e conservate al Museo Archeologico di Napoli.

La mostra «Nero: the man behind the myth» è dedicata a Nerone e ripercorre la vita dell’imperatore attraverso più di 200 manufatti di grande valore artistico e storico.