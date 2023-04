Pompei, restaurato il carro della sposa di duemila anni fa: in mostra ma a Roma

Restaurato e assemblato con un'operazione che non ha precedenti, dopo duemila anni. Con le sue incredibili decorazioni in bronzo e argento, il Carro della sposa ritrovato a Pompei, nel portico della villa di Civita Giuliana, verrà esposto però a Roma. Lontano dagli scavi dove emersero anche i calchi, i corpi dei due fuggiaschi, tra i tesori sottratti ai tomborali, trasferiti invece nel museo in loco, all'interno del parco archeologico.

«Un lavoro straordinario recupera un manufatto unico al mondo», lo definisce il direttore generale Musei del ministero, Massimo Osanna, che condivide online anche le foto di anfore e altri tesori che riaffiorano dai lapilli. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: «È un'autentica perla che dimostra ancor più, ove ve ne fosse bisogno, l'unicità del nostro patrimonio». Il Carro della sposa, caratterizzato da scene erotiche anche molto crude, amorini, figurine femminili, sarà in esposizione dal 4 maggio al 30 luglio alle Terme di Diocleziano nella Capitale.

Il calendario e i nuovi percorsi

Pompei resta comunque meta tra le più straordinarie per napoletani e turisti. «Ci prepariamo a un'estate con grandi afflussi», dice il direttore del parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel, forte del picco di domenica scorsa, «il giorno senza l'ingresso gratuito con il numero più alto di visitatori registrato». Un record preceduto da un altro, ovvero dal "sorpasso" del 25 aprile, quando Pompei ha superato il Colosseo: con 27.587 ingressi, complice in questo caso l'entrata non a pagamento. Anche il primo maggio tutti i siti del parco archeologico saranno accessibili, ma a prezzi e orari regolari; mentre il 7 maggio ritornerà l’iniziativa delle domeniche gratuite.

Tra le recenti aperture: la Casa dei Vettii, una delle domus simbolo di Pompei, vera e propria galleria di affreschi con scene mitologiche e giardino ricostruito, la Torre di Mercurio, per ammirare il luogo antico dall’alto, la villa di Diomede, su due piani interamente che si può ammirare anche in carrozzina. Poi c'è la mostra “Arte e sensualità nelle case di Pompei”, allestita in uno dei portici della Palestra grande, nella zona orientale (dall’ingresso di piazza Anfiteatro), area dove è possibile entrare pure nelle splendide dimore con giardino: Praedia di Giulia Felice, Casa di Loreio Tiburtino e Casa della Venere in conchiglia.

Con la “Casa del giorno” si possono visitare, inoltre, quei siti temporaneamente chiusi per manutenzione e restauro, che vengono così aperte al pubblico, a rotazione, una per ciascun giorno della settimana: un "dietro le quinte" di diversa suggestione. Il calendario è disponibile online: www.pompeiisites.irg