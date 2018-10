Pompei, olio o Vesuvio: il mistero della trascrizione che cambia la storia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Ottobre 2018, 12:00

Epigrafe uno. Epigrafe due. Epigrafe tre. Siamo già alla terza trascrizione della scritta trovata sul muro della Casa con Giardino, una delle nuove domus che si stanno scavando su quest'area degli scavi di Pompei detta del «cuneo» e situata accanto alla Via di Nola. Ma non finisce qui. Sicuramente ve ne saranno altre. L'occasione è ghiotta. La faccenda si allarga. E s'ingarbuglia pure molto. Come spesso avviene quando si parla di Pompei.Sono ben tre, dunque, le trascrizioni in latino, e quindi le relative traduzioni in italiano, della scritta a «carboncino» ritrovata qualche settimana fa. Ma andiamo con ordine. La prima trascrizione, quella effettuata da Antonio Varone, archeologo, egregio epigrafista, profondo conoscitore di Pompei e dei suoi scavi, dove per quasi quarant'anni ha lavorato, anche con l'incarico di direttore, considera «XVI (ante) K (alendas) Nov (embres) in ulsit pro masumis esurit». Ovvero «il diciassette ottobre lui indulse al cibo in modo smodato». La frase, accettata e fatta propria dal direttore del Parco archeologico di Pompei, Massimo Osanna, ha fatto il giro del mondo e dunque è stata letta da altri studiosi di epigrafia stimolando studi e traduzioni. A stretto giro, però, è arrivata un'altra trascrizione. Stavolta a tradurre la scritta è stata una docente di Paleografia latina alla Normale di Pisa, Giulia Ammannati, che dopo averla vista ha proposto, fermo lasciando la data «XVI (ante) K (alendas) Nov (embres)» che i vocaboli successivi fossero integrati e trascritti con «In Olearia Proma Sumserunt» e dunque «hanno preso nella dispensa». La frase per intera diventerebbe questa il 17 ottobre hanno preso nella dispensa». Subito commentata dal direttore Osanna con un «adesso cerchiamo la cella olearia».