Il secondo monumento è a meno della metà dei visitatori. Pompei è ormai la star indiscussa delle Domeniche al Museo. Il 2 giugno è stato come il 25 aprile. Con il Parco archeologico della cittadina vesuviana attestato a quota 27mila 250 visitatori (poco più di un mese fa furono quasi 28mila). Stessa cosa accade a inizio aprile e a marzo (quando i visitatori furono più di 32mila).

APPROFONDIMENTI Pompei, la nuova stanza blu forse era un “sacrarium” Reggia di Caserta, boom di visite, ma pochi negozi aperti: «Appello inascoltato» Napoli, Palazzo Reale superstar della domenica gratuita

Secondo domenica scorsa, nella classifica dei siti italiani, il Pantheon di Roma, a 11.957, poco davanti alla Reggia di Caserta (11.399). Il Colosseo, il grande competitor di Pompei, è stato chiuso di mattina per la parata della festa della Repubblica, aprendo solo alle 14.15 i cancelli, varcati da poco più di settemila persone. Ma l'impressione è che comunque sarebbe rimasto distante dagli Scavi, visto il trend che dura da un paio di mesi.

Insomma, la febbre per Pompei è ormai altissima, scoppiata con la primavera. Del resto, come dimostra l'ultima puntata di Alberto Angela, qualsiasi cosa interessi l'antica città sepolta trova altissimi gradimenti nel pubblico.

Perché gli scavi sono ben lungi dall'essere una città morta. Tra sempre nuove scoperte, l'ultima è l'Insula dei Casti Amanti portata meticolosamente alla luce e fruibile grazie a un sistema di passerelle, concerti e spettacoli teatrali - quest'estate il cartellone è fittissimo - accessibilità anche ai disabili, ricostruzione dei cibi e delle essenze arboree del tempo. Una città in divenire. Come testimoniano gli stessi dati, in continu e costante crescita. Lo scorso anno è stato da record, con i 4 milioni di visitatori letteralmente sfiorati (3 milioni, 985mila e 424), con una progressione incredibile negli ultimi anni, quelli del dopo Covid. Se nel 2020, infatti, i ticket staccati furono comprensibilmente poco sopra il mezzo milione, già l'anno successivo il numero raddoppiò (999.719). Per poi addirittura triplicare nel 2022 (2.972.159). E come detto, l'anno successivo, appunto quello record del 2023, si è aggiunto un altro milione.

Quattro milioni

E quest'anno il muro dei 4 milioni è destinato a essere sfondato, statisticamente parlando. Basta comparare i primi quattro mesi con quelli scorsi. Al 30 aprile siamo già sulla soglia del milione, 993.386 contro i 949.819 dello stesso periodo del 2023. Questo contando solo gli scavi. Perché se aggiungiamo gli altri siti dell'area, vale a dire il Museo d'Orsi, Oplontis, Boscoreale e Stabia, il milione viene superato (1.035.086) e la forbice si allarga ancora (987.494). Ormai si sono superati i livelli pre-Covid, quando per quattro anni, dal 2016 al 2019, furono superati i tre milioni, anche qui con una crescita costante (3milioni e 200mila il 2016, poi 3milioni e 400mila, quindi 3milioni e 600mila e infine 3milioni e 800mila).

Pompei è ormai un brand. E gli incassi vanno di pari passo con l'attenzione e la tutela degli scavi. Il 2023 è stato un record anche per biglietterie, comprese quelle online, superando quota 52 milioni di euro. Il precedente primato apparteneva al 2019, quando fu abbattuto il muro dei 40 milioni, nonostante i prezzi siano saliti sino ai 18 euro attuali (ovviamente ci sono sconti, agevolazioni, ticket cumulativi e quant'altro). E ci sono poi le cifre difficili da calcolare, ma fondamentali per l'economia del territorio, vale a dire tutto l'indotto, spesso anche a nero, costituito da ricettività, trasporti, ristorazione, marketing. Un patrimonio del passato da tutelare per gli abitanti del presente.