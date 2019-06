Osanna a Pompei: «Volto pagina, gli incarichi saranno a rotazione»

Giovedì 13 Giugno 2019, 20:25

Riconfermato nell'incarico lo scorso 22 maggio, ha preso servizio oggi alla direzione del sito archeologico di Pompei, l'archeologo Massimo Osanna, che domani si insedierà ufficialmente con la presentazione alla stampa della mostra delle opere della biennale Doutdo 2018-19, intitolata «La morale dei singoli» e allestita nella Palestra Grande degli Scavi.Felice del suo secondo mandato, Osanna aveva anticipato i suoi nuovi progetti, puntati dopo gli anni impegnati nel Grande progetto di restauro, «al vero rilancio» del sito Unesco visitato ogni anno da 3,5 milioni di turisti. «Punterò prima di tutto sulla riorganizzazione dei ruoli e del personale, che andrà adeguato alle necessità di un parco archeologico - aveva detto - Ma anche alla creazione di una squadra fissa, e più che raddoppiata per badare alla manutenzione e l'investimento sulla ricerca, con gli scavi, i laboratori, le relazioni con le realtà internazionali più importanti, il rapporto con il territorio». Pompei, ribadisce oggi Osanna, «ora deve voltare pagina ed entrare nella normalità mantenendosi all'altezza degli standard internazionali faticosamente raggiunti in questi anni». Un assunto che tradotto significa, tanto per cominciare, «ridistribuire tutti gli incarichi, affidandoli magari a rotazione, per ripartire con sempre più energia e passione», e la creazione di una squadra «di almeno 100 persone» per curare ogni giorno «con scrupolo» la manutenzione di strade, edifici, monumenti.