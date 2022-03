Pompei, scatto virale negli Scavi per Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta tra le antiche vestigia della città sepolta. Lo spettacolare scatto al centro del Foro - con lei, la guida e il Vesuvio dalla cima innevata alle spalle - postato su Facebook è divento virale in pochi minuti. L’attrice siciliana, accompagnata da amici e familiari, si è concessa una mattinata di relax all’insegna della cultura. A fare da cicerone alla star di “Pompei” – la miniserie televisiva, del 2007, che narra le vicende degli ultimi giorni della città sepolta dalle ceneri e lapilli del Vesuvio nel 79 dopo Cristo – è stata la guida turistica Francesca, di “Una Guida in Campania” che ha commentato su Facebook: «Quando meno te l'aspetti. È stato davvero un enorme piacere accompagnare, nell'esplorazione di Pompei, Maria Grazia Cucinotta insieme ad amici e familiari super simpatici! Oggi, una Pompei quasi tutta per noi».

