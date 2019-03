Sabato 30 Marzo 2019, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 10:14

Oggi prima giornata gratuita agli Scavi di Pompei per «IoVadoAlMuseo». Il post social di annuncio del Parco Archeologico è virale: «Oggi, cade l'anniversario dell'inizio degli Scavi ufficiali a Pompei. In questa data infatti, nel 1748, avvennero i primi, sommari scavi nell'area pompeiana, che fecero seguito ai ritrovamenti nella zona di Ercolano. Per volere di Carlo di Borbone, R. J. de Alcubierre iniziò a scavare nella zona della Collina di Civita, allora torre Annunziata. Convinto di essere sulle tracce della antica Stabia, con poche decine di persone al lavoro, iniziò lo scavo rinvenendo alcune monete, oggetti e antiche costruzioni. Nelle pagine della Pompeianarum Antiquitatum Historia, Vol 1, di Giuseppe Fiorelli, vengono ricordati quei giorni così importanti».