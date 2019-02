Venerdì 15 Febbraio 2019, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2019 18:20

La regina dell'archeologia sul podio dei musei più visitati d'Italia. Il Parco Archeologico di Pompei continua a difendere la medaglia d'argento, seconda solo al Colosseo e prima degli Uffizi. Secondo i dati diffusi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2018 i visitatori della città romana sono aumentati del 7,78 per cento. Per quanto riguarda i singoli ingressi il sito statale più visitato resta saldamente l’area Colosseo - Foro Romano - Palatino che fa segnare un +8,73% passando da 7.036.104 visitatori del 2017 a 7.650.519 del 2018. Al secondo posto l’area archeologica di Pompei che aumenta il numero di visitatori del 7,78% passando da 3.383.415 ingressi a 3.646.585 del 2018.Terza la galleria degli Uffizi con il Corridoio Vasariano che fa registrare un leggerissimo decremento, dello 0,19%, calando da 2.235.328 a 2.231.071 visitatori.