Pompei, il tesoro ritrovato della Villa di Diomede: al via il restauro

Venerdì 13 Settembre 2019, 07:30

Nuovi tesori di Pompei, negati fino ad oggi, ritroveranno lo splendore di un tempo e saranno consegnati presto alla visione del mondo. Come l'inedita e misteriosa Villa di Diomede, mai aperta al pubblico, che sarà la meta più ambita dai turisti per la sua unicità e per il suo splendore. Ad annunciarlo è il direttore generale Massimo Osanna: «Cominciano finalmente i restauri della grande Villa scavata nel XVIII secolo».