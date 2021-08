Pompei, in anteprima mondiale la visita virtuale sui cantieri di restauro degli Scavi

Pompei protagonista della Restoration Week: dalle 14 e 30 di oggi collegamenti in diretta dai cantieri di restauro. La città archeologica è la protagonista della Restoration Week 2021 (la Settimana del Restauro) grazie alle visite virtuali in diretta streaming dai cantieri di restauro della Villa di Diomede e dell’Insula dei Casti Amanti.

Il collegamento, in programma martedì 31 agosto 2021 dalle ore 14,30 alle 16,00 è attivo al link https://www.restorationweek.it/live-streaming/ e illustrerà l’incedere dei lavori in due delle più suggestive aree della città antica, che presto saranno visitabili dal pubblico in tutto il loro splendore.

Il tour virtuale offre agli spettatori l'incognita del dietro le quinte, dei restauri, di due cantieri simbolo della vita della Pompei romana, come quelli della Villa di Diomede e dell’Insula dei Casti Amanti. Da qui partirà il racconto del restauro attraverso le voci di esponenti di Assorestauro, organizzatrice dell’evento, delle ditte coinvolte nei lavori e del Parco Archeologico di Pompei.