Montagna Spaccata di Pozzuoli, un fumetto per celebrare il restyling

Un libro e un fumetto per il restyling della montagna Spaccata, nei Campi Flegrei.

Per raccontare la storia e non solo del celebre monumento, tra il comune di Pozzuoli e Quarto, mirabile opera d'ingegneria Romana, risalente al I secolo a.C., l'architetto Mauro di Vasta, promotore e realizzatore del progetto d'illuminazione del sito, ha creato un testo accompagnato da un fumetto, stampato da 4Graph.

Una raccolta di studi, immagini e riflessioni sul sito archeologico dei Campi Flegrei con ipotesi di ricostruzione grafico - architettonica dell'antico varco di epoca romana denominato Montagna Spaccata, che si accompagna ad una striscia con disegni chiari ed espressivi nati dall'abile mano di Stefano Chiesa, con la collaborazione di Roberto Tosin.

Il fumetto, stampato in edizione speciale, fa parte della collana Fumetti flegrei voluta da Di Vasta per meglio comunicare le meraviglie dei Campi Flegrei.

Vincenzo Casillo, studioso ed esperto di storia locale, amministratore, tra i fondatori di ArcheoFlegrei, hub culturale dedicato allo studio e alla valorizzazione dall’archeologia flegrea, entusiasta del lavoro, scrive: «Sui Campi Flegrei sono stati versati fiumi di inchiostro come è noto a molti. Dunque, scrivere ancora oggi qualcosa su tale argomento che non sia già stato anche più volte raccontato, risulta impresa alquanto ardua. La storia plurimillenaria della nostra terra ha sempre attirato l’interesse di studiosi ed appassionati; tuttavia, i Campi Flegrei sono come una miniera inesauribile, per cui, se molto è stato detto, ancora di più rimane da dire o da studiare. Questo è il caso della Montagna Spaccata tra Quarto e Pozzuoli, un monumento alla prodigiosa ingegneria romana che sta lì, sotto gli occhi di tutti, oggi, ahimè, declinato al ruolo di mero tratto di collegamento di una arteria suburbana della caotica provincia napoletana. In realtà, però questa è stata sempre la funzione del taglio della Montagna Spaccata; unire il litorale flegreo con la piana campana. Dunque, ancora ai nostri giorni, il monumento in oggetto sopperisce alla funzione per la quale fu creato quasi duemila anni fa dagli antichi Romani. Tornando al presente lavoro, scrivevamo che su molti luoghi flegrei molto resta da studiare e da raccontare. Per quel che concerne la Montagna Spaccata, se si eccettua qualche raro studio risalente ormai agli inizi del Novecento ed il prezioso lavoro sulla carta archeologica del Comune di Quarto portato a termine dal Gruppo Archeologico Napoletano nel 1980, le fonti di studio pubblicate son alquanto esigue. Il lavoro dell’architetto Mauro Di Vasta ha lo scopo precipuo di colmare questo vuoto. Egli, da buon conoscitore del nostro territorio, ha condotto una meritoria opera di raccolta delle fonti documentali ed iconografiche fino a pervenire ad uno studio minuzioso ed accurato della Montagna Spaccata. La lettura e lo studio del testo del Di Vasta risulta interessante e godibile tanto per lo studioso quanto per il semplice appassionato. Il tutto è corredato da interessanti e convincenti ipotesi di ricostruzione storica del monumento in esame. A quanto sembra, la monografia sarà seguita da un fumetto che servirà a raccontare in chiave grafica e narrativa anche ai più giovani la storia della Montagna Spaccata. Ben venga, dunque, il tentativo del nostro autore di raccontare oggi, nell’era della multimedialità, la storia di un monumento antico che può e deve diventare, se non un attrattore turistico, almeno un luogo della nostra identità storica e culturale».

L' interessante lavoro editoriale sarà presentato il 12 novembre a Pozzuoli, presso la sala convegni di Palazzo Migliaresi al Rione Terra a Pozzuoli.