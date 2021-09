Ancora una sorpresa archeologica a Pozzuoli. Dai saggi di scavo in corso in un terreno nei pressi di via Luciano, dove appena alcune settimane fa è stata ripulita e riportata alla luce un' ambiente voltato, probabilmente un'antica cisterna, sono state ritrovate alcune mura d'epoca romana.

Le pareti, realizzate secondo la tecnica dell' opus reticolatum, con gli spigoli eseguiti in opus vittatum, suggeriscono la presenza di una bottega o un...

