Napoli, il premio Amato Lamberti per le migliori tesi di dottorato sulla criminalità

I vincitori dell'undicesima edizione del Premio Nazionale «Amato Lamberti» 2024, sono, per la categoria Tesi di dottorato, Giordana Pepè, Università degli studi di Milano-Bicocca, Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche ha presentato un lavoro dal titolo: «Associazione a delinquere e criminalità organizzata 'Straniera' nell'ordinamento italiano: Scenari attuali e prospettive de iure condendo» - Tutor professoressa Claudia Pecorella, coordinatore prof. Antonello Tancredi.

Per le tesi di laurea magistrale, riconoscimento a Tea Maistro, Università degli studi di Milano, corso di laurea in amministrazione e politiche pubbliche: «Il caporalato urbano tra questioni definitorie, le sue molteplici manifestazioni e prospettiva sindacale. Il caso di Milano» - Relatrice professoressa Anna Mori, correlatrice professoressa Lisa Dorigatti e Laura Bellucci, Università degli studi di Roma 'Tor Vergata', corso di studio in Letteratura italiana, Filologia moderna e linguistica con tesi : «Linguaggio, rappresentazione, identità: pratiche comunicative di Cosa Nostra» - Relatrice professoressa Stefania Cavagnoli, correlatore prof. Salvatore Di Piazza.

Quest'anno il Premio Nazionale «Amato Lamberti» vede anche il supporto della Fondazione «Falcone».

I riconoscimenti, tre borse di studio da 1.000 euro ciascuno, sono stati finanziati dai mecenati dell'associazione e del Premio Nazionale «Amato Lamberti»: il «Museo del vero e del Falso» diretto dal presidente Luigi Giamundo, dal Rotary Club Napoli Posillipo PHF 1999 Distretto 2101, presieduto da Luigi Morgera, dalle aziende: EPM di Carmine Esposito e la Tecno di Giovanni Lombardi.

Si ringrazia, inoltre, per il costante sostegno lo storico Gran Caffè Gambrinus con Arturo e Antonio Sergio, la Cooperativa sociale Radio Siani e Radio Crc, Azienda di produzione radiotelevisiva, media partner dell'evento.

La premiazione avverrà mercoledì 19 giugno 2024 alle ore 9.30 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo e interverranno: il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il professore Nando dalla Chiesa, docente e presidente di SISMA, Società scientifica Italiana degli Studi su Mafie e Antimafia, il giornalista e scrittore Gigi Di Fiore, la cronista e scrittrice Marilena Natale, il Presidente onorario del Premio Nazionale «Amato Lamberti», Franco Roberti.

Una targa speciale sarà consegnata dal già Avvocato generale Aldo De Chiara a Claudio D'Esposito, presidente di WWF Terre del Tirreno e responsabile dell’area protetta Wwf di Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. I lavori saranno coordinati da Nino Daniele, presidente del Premio Nazionale «Amato Lamberti» e Roselena Glielmo Lamberti, presidente dell'associazione «Amato Lamberti».