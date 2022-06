Premio Amici di Ischia a Vaia, Porzio e Russolillo

Dallo scienziato di fama internazionale, ai protagonisti del turismo a 5 stelle, fino agli imprenditori e manager che hanno avuto successo nel mondo dello spettacolo. Si svolgerà questa sera nella cornice del resort C'est La Vie di Forio, la dodicesima edizione del Premio Amici di Ischia, appuntamento di inizio estate che celebra l'amicizia fra l'isola d'Ischia e tanti personaggi del mondo della imprenditoria, della comunicazione, della moda, dell'arte, cinema, musica e cultura. Oltre 150 sono stati i premiati delle precedenti edizioni.

«Di tutte quelle che l'hanno preceduta, questa serata sarà la più bella di sempre», promette Lucia Moraschi, avvocato di Brescia, che ha acquistato l'ex Tenuta Muratori e ne ha fatto il suo buen retiro ischitano assieme al marito, l'imprenditore del settore delle componenti nautiche e per yacht di lusso, Giorgio Besenzoni. A presentare la serata, la giornalista Maria Puca, con gli interventi canori affidati alla sensuale voce della napoletana Silvia Falanga.

Il riconoscimento, sul fronte della medicina e della ricerca scientifica, sarà consegnato al professor Francesco Vaia, direttore dell'ospedale Spallanzani di Roma. Due saranno a seguire gli imprenditori del turismo che verranno premiati questa sera, napoletani e legatissimi ad Ischia: Franco Porzio, già star della pallanuoto, che da quest'anno ha acquisito il parco termale Tropical di Sant'Angelo consentendone la riapertura; e Andrea Dotoli, imprenditore che al Miramare di Sant'Angelo (l'albergo da sempre preferito dalla ex cancelliera tedesca Angela Merkel per le sue vacanze in Italia) ha concluso una importante operazione di restyling degna dei più quotati cinque stelle di lusso.

Ottorino Mattera, consigliere per la Campania di Gambero Rosso, premierà l'imprenditore della moda Luigi Auletta, proprietario del marchio Impero Couture. Il chirurgo plastico Silvio Smeraglia premierà invece la già citata Falanga, mentre l'attrice Giovanna Rei sarà premiata dall'artista e scultore Felice Meo, che in omaggio ad Angelo Rizzoli le consegnerà la sua originale scultura in lamiera metallica.

Sarà il parlamentare europeo Giosi Ferrandino a premiare Roberto Maione, dirigente della Eco Sistema S.F., azienda che da anni è impegnata a progettare e realizzare le scenografie del Festival di Sanremo (fra le quali le famose scalinate di ingresso sul palco per le star della canzone). E tornando a Sanremo, a chiudere questa dodicesima edizione di Amici di Ischia, sarà il presidente onorario della omonima associazione, l'imprenditore napoletano Gianni Donzelli, che premierà Vincenzo Russolillo, manager di grandi eventi e patron del fortunato brand Casa Sanremo.