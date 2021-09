Premio Cimitile, consegnati i «Campanili d'argento» a tutti i vincitori

Gabriele Discetti con «Figli della libertà», Silvia Avallone con «Un'amicizia», Francesco Rutelli autore di «Tutte le strade partono da Roma», Carlo Cottarelli e il suo «All'inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica», Dimitri Cascianelli con «Il Cristo e il mare di Galilea» sono i vincitori dell'edizione del Premio Cimitile 2021. Riconoscimenti speciali al direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano e alla scienziata Anna Maria Colao.

Si è conclusa con la consegna dei «Campanili d'argento» la XXVI edizione nel Complesso delle Basiliche Paleocristiane organizzata dall'omonima Fondazione, presieduta da Felice Napolitano e col supporto dei soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile, Associazione Obiettivo III Millennio. Il presidente della Repubblica ha inviato una medaglia agli organizzatori. L'edizione di quest'anno è stata dedicata al Settecentenario della morte di Danta Alighieri. Ad aprire la rassegna è stata la mostra d'arte «Dante Alighieri Settecento. Cento opere di-segnano la Divina Commedia», a cura di Giuseppe Bacci.

«Una rassegna letteraria che ha conosciuto nel corso dei suoi 26 anni di storia una crescita continua in termini di prestigio e riconoscimento istituzionale - ha detto Felice Napolitano - consolidando un posto privilegiato nel panorama nazionale delle iniziative culturali più importanti del nostro Paese. Oggi possiamo guardare, anche solo per un attimo, a ciò che il Premio ha lasciato sul territorio, osservando, non senza un pizzico di orgoglio, quanto di buono abbia contribuito a fare per Cimitile, per il Complesso Basilicale Paleocristiano e per la crescita culturale del territorio e della Campania».

Dopo una settimana di arte, cultura, religione, storia, riscoperta del patrimonio pubblico, «densa di eventi, letteratura, convegno internazionale di studi, spettacoli, musica, presentazioni di libri, momenti di riflessioni - rilevano gli organizzatori - ieri sul palco nell'area delle Basiliche Paleocristiane, sono stati premiati i vincitori, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi, durante la serata presentata da Monica Leofreddi.