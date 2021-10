Premio Leo de Berardinis Under 35, online il bando per partecipare

Seconda edizione del Premio Leo de Berardinis Under 35. Intitolato all’attore, autore e regista cilentano scomparso nel 2008, maestro autorevole e protagonista indiscusso della nuova scena italiana a partire dagli anni 70 del secolo scorso. Un riconoscimento voluto dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e destinato ad artisti e compagnie di Napoli e del territorio regionale.

Il bando prevede un contributo economico e il tutoraggio produttivo per due progetti selezionati dalla giuria composta da Roberto Andò, Viola Ardone, Mimmo Basso, Maurizio Braucci, Ippolita di Majo, Davide Iodice.

I due progetti vincitori saranno messi in scena e programmati al Ridotto del Mercadante nella Stagione successiva, e uno dei due verrà distribuito nei teatri del circuito regionale gestito dal Teatro Pubblico Campano. Tra novembre e dicembre prossimi al Ridotto del Mercadante, come previsto dal Bando, andranno in scena i tre progetti vincitori della prima edizione del Premio, ovvero Occidente di Dario Postiglione con la regia di Giuseppe Maria Martino (dal 10 al 14 novembre); Opera didascalica, testo e regia di Alessandro Paschitto (dal 24 al 29 novembre); CAINI, drammaturgia e regia di Mario De Masi (dal 15 al 19 dicembre).

Il bando è sul sito www.teatrodinapoli.it, la domanda deve essere inviata entro e non oltre il 12 novembre 2021 all’indirizzo di posta elettronica bandounder35@teatrodinapoli.it.