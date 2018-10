Premio Letizia Isaia, scelti i vincitori della sedicesima edizione

La giuria ha scelto i vincitori della 16ma edizione del Premio Letterario Letizia Isaia. Per la Sez. saggistica vince Don Giuseppe Merola con il Saggio «Jorge Mario Bergoglio Papa Francesco» Interviste e conversazioni con i giornalisti terzo e quarto anno di Pontificato«-edito dalla Libreria Editrice Vaticana; Premio Speciale della Giuria a Gianpiero Gamaleri e a Fabrizio Noli per »Papa Francesco Giornalista?«; Premio della Giuria agli autori Alessandro Bacchiega e Rocco Salemme per un saggio; Sez.narrativa-storica vince Alessandro Fiorillo- Romanzo giallo vince Aldo Vetere; premi della Giuria a Maurizio Pagano e Armando De Martino con testi editi da GrausEditore, Menzioni di merito a Vincenza D'Esculapio con testo edito da HomoScrivens e Menzione d'onore ad Alessandro Antonaia. Sez.narrativa/autori-Racconto breve è vincitore Aldo Vetere. Menzione d'onore a Nando Morra. Il premio Prestigio professionale a Personalità che si siano particolarmente distinte nei campi in cui operano a: Dott.ssa Cristina Cennamo-Giornalista de Il Mattino e Luigi Di Fiore-Storico Giornalista de »Il Mattino«; Carmela Maietta, Giornalista de Il Mattino; Amedeo Manzo, fondatore e Presidente dellaBCC di Napoli; Angela Procaccini -Scrittrice e collaboratrice Attività produttive del Comune di Napoli. Premio di giornalismo televisivo Stefano Campagna a Vania De Luca-Giornalista Rai, Vaticanista Rainews 24 e a Francesco Antonio Grana- Vaticanista de ilfattoquotidiano.it La Giuria ha istituito il »premio Letizia Isaia ad honorem« per personalità che abbiano ottenuto incarichi speciali, ne saranno insigniti: il Cardinale Francesco Coccopalmerio-emerito del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, Riccardo Monti-Presidente Italferr Spa, Vincenzo Paglia-Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, a Enzo Scotti, già Ministro dell'Interno e Presidente della Link-Campus University, a Fulvio Tessitore, professore emerito dell'Univ.degli Studi di Napoli Federico II. Nella stessa riunione si è stabilito di istituire il Premio Social media che va a Sara Gazzini e Laura Mastroianni.

