Il Mattino presenta il Premio letterario Matilde Serao: lunedì inserto speciale in edicola

Domenica 27 Maggio 2018, 21:19 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 21:19

Conto alla rovescia per la seconda edizione del Premio letterario Matilde Serao, assegnato quest’anno da una giuria di giornalisti ed editorialisti de Il Mattino alla scrittrice iraniana Azar Nafisi. Il riconoscimento, che ha l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, verrà infatti consegnato al Teatro di San Carlo di Napoli la sera di lunedì 28 maggio nel corso di un gala-spettacolo dedicato alle eccellenze femminili che rappresenterà anche l’occasione per presentare la nuova grafica de Il Mattino, un cambio d’abito che si fa di tempo in tempo necessario in ogni quotidiano per rendere sempre più essenziale ed attuale il segno del giornale.Il gala-spettacolo diretto da Claudio Di Palma sarà anticipato da un inserto speciale distribuito gratuitamente con il Mattino lunedì in edicola. Tra i tanti contributi quelli di Aziz Nafisi, Wanda Marasco, Giuseppe Montesano, Ruggero Cappuccio, Antonella Cilento e Lina Sastri. Nel corso della serata sarà presentata la nuova grafica del giornale.